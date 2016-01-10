Bailared

Михаил Bailared

 
33 годаРоссия/Курск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

[email protected]

skype: bailared

Отзывы заказчиков
Nadolnaya1
Оксана 
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Статья на сайт о холодильниках
Всё хорошо)
Отлично поработали и пообщались. Спасибо - мои рекомендации)
Ответный отзыв