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Михаил
Bailared
Bailared
33 года
Россия
/
Курск
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
[email protected]
skype: bailared
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Оксана
Nadolnaya1
48 лет
Украина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
$2
10 баллов
8 лет назад
Статья на сайт о холодильниках
Всё хорошо)
Отлично поработали и пообщались. Спасибо - мои рекомендации)
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Отзывы заказчиков
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