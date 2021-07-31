Веб разработка, верстка и посадка сайтов на cms.

Занимаюсь веб разработкой более двух лет.

Работал веб разработчиком в фирме, но недавно решил стать свободным и работать на себя.

Делаю сайты движке wordpress, могу с нуля создать тему(шаблон) для wordpress'a. Либо доработать готовый шаблон. Также делаю качественную верстку с макетов. Могу помочь с заливкой сайта на хостинг.