Веб разработка, верстка и посадка сайтов на cms.
Занимаюсь веб разработкой более двух лет.
Работал веб разработчиком в фирме, но недавно решил стать свободным и работать на себя.
Делаю сайты движке wordpress, могу с нуля создать тему(шаблон) для wordpress'a. Либо доработать готовый шаблон. Также делаю качественную верстку с макетов. Могу помочь с заливкой сайта на хостинг.
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Верстка сайта43 просмотра
- Верстка сайт Witway.io46 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв
Четкое тз, быстрая оплата рекомендую к сотрудничеству.