BakhtiyarTayirov

Бахтияр BakhtiyarTayirov

 
39 летУзбекистан/Чирчик
3 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Веб разработка, верстка и посадка сайтов на cms.

Занимаюсь веб разработкой более двух лет.  

Работал веб разработчиком в фирме, но недавно решил стать свободным и работать на себя.

Делаю сайты движке wordpress, могу с нуля создать тему(шаблон) для wordpress'a. Либо доработать готовый шаблон. Также делаю качественную верстку с макетов. Могу помочь с заливкой сайта на хостинг.

WordPressСайт на WordPress
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
maxter
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Несколько заданий по Wordpress
Отличная работа, спасибо!
Четкое тз, быстрая оплата рекомендую к сотрудничеству.
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