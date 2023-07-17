Web-программист, дизайн, монтаж, копирайтинг
Всем привет!
Я являюсь Front-end и Back-end программистом, также дизайнер(аватарки, баннеры, превьюшки и т.д.), монтажор(для ютуба и прочее), и хорошо работаю с текстом (копирайтинг, рерайтинг)
Из сферы Front-end знаю: HTML5, CSS3, Bootstrap 3 и 4, JavaScript.
Back-end: PHP, MySQL (базы данных), Laravel.
Также умею хорошо работать с: C++ (и + библиотеку SFML для создания 2d-игр), Python (и библиотеку iogram для создания ботов Telegram), Blender (для 3d-моделирования), Photoshop.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
2 года назад
BootstrapCSSHTMLLaravelPHPВерстка сайтов
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!