Фамилия: Савченко
Имя: Валерия
Отчество: Игоревна
Контактные телефон: +7 (906) 277-64-67
E-mail: [email protected]
Дата рождения: 27 сентября 1987
Образование:
2003 – 2008: Астраханский Государственный Технический Университет, Институт Экономики, специальность «Реклама» (обучение на госбюджете; «красный» диплом).
1997-2001: Детская Художественная Школа №1 г. Астрахань.
Опыт работы:
Май 2009 – по настоящее время: Центр лазерной и эстетической медицины «Лазерный Доктор»
Должность: специалист по рекламе и PR
Основные обязанности:
- Планирование и организация рекламных мероприятий по продвижению Центра лазерной медицины;
- Креативные концепции;
- Анализ деятельности конкурентов;
- Администрирование сайта компании;
- Интернет-маркетинг: вирусный, партизанский маркетинг, основы SEO;
- Копирайтинг на русском языке: статьи, пресс-релизы;
- Размещение рекламы в СМИ.
Октябрь 2008 – Май 2009: рекламное агентство TT Reklam Web
Должность: специалист по международной рекламе;
Основные обязанности:
- Планирование и организация рекламных мероприятий по продвижению международного Интернет-проекта;
- Креативные концепции;
- Анализ деятельности конкурентов;
- Администрирование международного Интернет-проекта;
- Интернет-маркетинг: вирусный, партизанский маркетинг, основы SEO;
- Копирайтинг на русском языке;
- Подготовка и проведение презентаций для русскоязычных клиентов.
Январь 2008 – Октябрь 2008: туристическое агентство «Дарион»
Должность: менеджер-координатор офиса в Стамбуле;
Основные обязанности:
- Координация работы стамбульского офиса;
- Представитель туристического агентства в аэропорту при регистрации;
- Работа с клиентами (включая стрессовые ситуации, такие, как отмена рейса или замена аэропорта/воздушного судна);
- Планирование и организация трансферов пассажиров;
- Поддержание взаимоотношений с отелями (переговоры, бронирование, взаиморасчёты).
Март 2007 – июнь 2007: тренинг-студия «МАРКО»
Должность: специалист по рекламе;
Основные обязанности:
- Планирование и организация рекламных мероприятий;
- Креативные концепции;
- Анализ деятельности конкурентов;
- Копирайтинг;
- Подготовка к выставкам и участие в них.
Ноябрь 2005 – март 2006: ООО «Тисс-Инфо» («ДубльГИС Астрахань»)
Должность: инженер-картограф;
Основные обязанности:
- Коррекция электронной карты города в соответствии с результатами выверки местности;
- Добавление новых объектов на карту.
Профессиональные навыки:
• Планирование и организация рекламных кампаний (включая креативную составляющую‚ медиа-планирование‚ контроль изготовления рекламной продукции‚ анализ эффективности).
• Опыт работы с Интернет-проектами‚ в том числе международного уровня; продвижение сайта с нуля (копирайтинг‚ создание и поддержание имиджа сайта в Рунете).
• Проведение маркетинговых исследований (анализ деятельности конкурентов‚ доли рынка).
• Копирайтинг (опыт написания текстов/обращений различной тематики и сложности)‚ нейминг.
• Подготовка и проведение презентаций‚ участие в выставках и ярмарках.
• Элементарные навыки работы в Photoshop и Corel Draw; знание и понимание законов и принципов визуальной гармонии.
• Опыт работы и знания в таких сферах‚ как: картография‚ туризм (работа с кадастром‚ базами данных; знание основ и принципов работы крупных международных туристических агентств).
Знание ПК:
- MS Office
- Adobe Photoshop
- Corel Draw
Опыт работы в сети Internet – 7 лет. Легко обучаема работе с новым ПО.
Иностранные языки:
- Английский (уровень Upper-Intermediate; свободно владею, могу общаться на любые темы с носителями языка; постоянная практика; 10 лет специализированной школы с углубленным изучением английского языка).
- Турецкий (уровень Intermediate; могу изъясниться с носителями языка, поддержать разговор; постоянная практика языка; сертификат курсов Dilmer Orta Türkçe 2).
Рекомендации:
1. Уфук Аладалыолу; менеджер отдела Web-разработок компании TT Reklam Web; контактный телефон: +905338152074 (не владеет русским языком; свободно владеет английским).
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