Копирайтинг, нейминг, поиск информации

Фамилия: Савченко

Имя: Валерия

Отчество: Игоревна

Контактные телефон: +7 (906) 277-64-67

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 27 сентября 1987

Образование:

2003 – 2008: Астраханский Государственный Технический Университет, Институт Экономики, специальность «Реклама» (обучение на госбюджете; «красный» диплом).

1997-2001: Детская Художественная Школа №1 г. Астрахань.

Опыт работы:

Май 2009 – по настоящее время: Центр лазерной и эстетической медицины «Лазерный Доктор»

Должность: специалист по рекламе и PR

Основные обязанности:

- Планирование и организация рекламных мероприятий по продвижению Центра лазерной медицины;

- Креативные концепции;

- Анализ деятельности конкурентов;

- Администрирование сайта компании;

- Интернет-маркетинг: вирусный, партизанский маркетинг, основы SEO;

- Копирайтинг на русском языке: статьи, пресс-релизы;

- Размещение рекламы в СМИ.

Октябрь 2008 – Май 2009: рекламное агентство TT Reklam Web

Должность: специалист по международной рекламе;

Основные обязанности:

- Планирование и организация рекламных мероприятий по продвижению международного Интернет-проекта;

- Креативные концепции;

- Анализ деятельности конкурентов;

- Администрирование международного Интернет-проекта;

- Интернет-маркетинг: вирусный, партизанский маркетинг, основы SEO;

- Копирайтинг на русском языке;

- Подготовка и проведение презентаций для русскоязычных клиентов.

Январь 2008 – Октябрь 2008: туристическое агентство «Дарион»

Должность: менеджер-координатор офиса в Стамбуле;

Основные обязанности:

- Координация работы стамбульского офиса;

- Представитель туристического агентства в аэропорту при регистрации;

- Работа с клиентами (включая стрессовые ситуации, такие, как отмена рейса или замена аэропорта/воздушного судна);

- Планирование и организация трансферов пассажиров;

- Поддержание взаимоотношений с отелями (переговоры, бронирование, взаиморасчёты).

Март 2007 – июнь 2007: тренинг-студия «МАРКО»

Должность: специалист по рекламе;

Основные обязанности:

- Планирование и организация рекламных мероприятий;

- Креативные концепции;

- Анализ деятельности конкурентов;

- Копирайтинг;

- Подготовка к выставкам и участие в них.

Ноябрь 2005 – март 2006: ООО «Тисс-Инфо» («ДубльГИС Астрахань»)

Должность: инженер-картограф;

Основные обязанности:

- Коррекция электронной карты города в соответствии с результатами выверки местности;

- Добавление новых объектов на карту.

Профессиональные навыки:

• Планирование и организация рекламных кампаний (включая креативную составляющую‚ медиа-планирование‚ контроль изготовления рекламной продукции‚ анализ эффективности).

• Опыт работы с Интернет-проектами‚ в том числе международного уровня; продвижение сайта с нуля (копирайтинг‚ создание и поддержание имиджа сайта в Рунете).

• Проведение маркетинговых исследований (анализ деятельности конкурентов‚ доли рынка).

• Копирайтинг (опыт написания текстов/обращений различной тематики и сложности)‚ нейминг.

• Подготовка и проведение презентаций‚ участие в выставках и ярмарках.

• Элементарные навыки работы в Photoshop и Corel Draw; знание и понимание законов и принципов визуальной гармонии.

• Опыт работы и знания в таких сферах‚ как: картография‚ туризм (работа с кадастром‚ базами данных; знание основ и принципов работы крупных международных туристических агентств).

Знание ПК:

- MS Office

- Adobe Photoshop

- Corel Draw

Опыт работы в сети Internet – 7 лет. Легко обучаема работе с новым ПО.

Иностранные языки:

- Английский (уровень Upper-Intermediate; свободно владею, могу общаться на любые темы с носителями языка; постоянная практика; 10 лет специализированной школы с углубленным изучением английского языка).

- Турецкий (уровень Intermediate; могу изъясниться с носителями языка, поддержать разговор; постоянная практика языка; сертификат курсов Dilmer Orta Türkçe 2).

Рекомендации:

1. Уфук Аладалыолу; менеджер отдела Web-разработок компании TT Reklam Web; контактный телефон: +905338152074 (не владеет русским языком; свободно владеет английским).