Baracu_Da

Тина Вален Baracu_Da

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Нужны тексты, которые продают и мотивируют или экспертные информационные статьи? Я умею создавать такой контент.

Пишу для всех видов бизнеса, В2В и В2С рынков экспертно, уникально, креативно

Создаю: 

✍Продающие тексты: на главную, об услугах, для соц. сетей, интернет-магазинов, имиджевые, PR-тексты. 

✍LandingPage. 

✍Тексты для воронок продаж, статьи для Яндекс.Дзен. 

✍Спичрайт, сторителлинг, ведение блогов. 

✍Узкоспециализированные, экспертные информационные тексты. 

✍Работаю по всем правилам LSI и SEO копирайтинга.

ВАЖНО! Работаю уникально – 100% авторский контент 

Напишите мне - обсудим условия работы ☕

☞ Ватсап, Вайбер, Телеграмм: +38 (050) 60-166-16

☞ Е-mail:  [email protected]