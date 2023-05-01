Нужны тексты, которые продают и мотивируют или экспертные информационные статьи? Я умею создавать такой контент.

Пишу для всех видов бизнеса, В2В и В2С рынков экспертно, уникально, креативно

Создаю:

✍Продающие тексты: на главную, об услугах, для соц. сетей, интернет-магазинов, имиджевые, PR-тексты.

✍LandingPage.

✍Тексты для воронок продаж, статьи для Яндекс.Дзен.

✍Спичрайт, сторителлинг, ведение блогов.

✍Узкоспециализированные, экспертные информационные тексты.

✍Работаю по всем правилам LSI и SEO копирайтинга.

ВАЖНО! Работаю уникально – 100% авторский контент

Напишите мне - обсудим условия работы ☕

☞ Ватсап, Вайбер, Телеграмм: +38 (050) 60-166-16

☞ Е-mail: [email protected]