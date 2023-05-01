Нужны тексты, которые продают и мотивируют или экспертные информационные статьи? Я умею создавать такой контент.
Пишу для всех видов бизнеса, В2В и В2С рынков экспертно, уникально, креативно
Создаю:
✍Продающие тексты: на главную, об услугах, для соц. сетей, интернет-магазинов, имиджевые, PR-тексты.✍LandingPage.
✍Тексты для воронок продаж, статьи для Яндекс.Дзен.
✍Спичрайт, сторителлинг, ведение блогов.
✍Узкоспециализированные, экспертные информационные тексты.✍Работаю по всем правилам LSI и SEO копирайтинга.
ВАЖНО! Работаю уникально – 100% авторский контент
Напишите мне - обсудим условия работы ☕☞ Ватсап, Вайбер, Телеграмм: +38 (050) 60-166-16
☞ Е-mail: [email protected]