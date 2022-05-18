Видеомонтаж, склейка, титры, анимация и работа со звуком

Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я занимаюсь видеомонтажом и работаю на фрилансе более года. Работаю в таких программах как Adobe Premier Pro, Final Cut pro, а так же, если вам потребуется, Adobe Photoshop.

Мы с женой много путешествуем, ведем об этом влог на ютуб канале. Именно там вы можете посмотреть пример моей работы

( https://youtube.com/playlist?list=PLCNKfJKYTMO7wg1lhXljep5pCFAIdtO7Z) . Здесь нужно учитивать, что все-таки это личный влог, поэтому особых изысканий в монтаже вы там не увидите.

НО, лично вам я могу предложить следующие услуги:

1. Вы начинающий блогер и ваша речь недостаточно грамотна и красива, все это мы с легкостью исправим на монтаже, уберем все слова-паразиты и сделаем вашу речь связной и динамичной.

2. Если картинка недостаточно сочная, эту проблему с легкостью решит аккуратная цветокоррекция.

3. Хотите добавить юмора в ваши видео? Мемы, шутки, всплывающие анимации и отрывки видео с легкостью решат эту задачу.

4. А так же любые титры, тексты, стабилизация видео, склейка, наложение музыки и звуковых дорожек.

Обращайтесь по любым вопросам, всё обсудим и договоримся в любом случае.

Спасибо.