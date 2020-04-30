Bas916

Василий Bas916

 
34 годаБеларусь/Гродно
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_15881743275461
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Telegram Bot QIWI или аналог
Заказывал телеграм бота. Работа выполнена качественно и даже раньше заявленного срока. Буду обращаться еще в случае появления новых задач. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Быстрая обратная связь, своевременная оплата, отсутствие изменений в ТЗ на этапе разработки / после получения готового результата. В общем отличный заказчик. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв