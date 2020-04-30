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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
Заказывал телеграм бота. Работа выполнена качественно и даже раньше заявленного срока. Буду обращаться еще в случае появления новых задач. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Быстрая обратная связь, своевременная оплата, отсутствие изменений в ТЗ на этапе разработки / после получения готового результата. В общем отличный заказчик. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!