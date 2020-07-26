BaskMatvei

Видео монтаж, склейка, работа со звуком, цветокоррекция, субтитры, переходы и многое другое

Более 5 лет занимаюсь видеомонтажем, от простой склейки до добавления анимации, эффектов, субтитров и многое другое. Работаю в таких современных и популярных программах как: After Effects, Premiere Pro, Filmora, Camtasia. Так же имеется навык работы в Photoshop и AnimeStudio, могу нарисовать и анимировать интро к видео или логотип. Люблю своё дело, не в моих принципах бросать работу на пол пути, обычно на монтаж у меня уходит 1-3 дня, а если монтаж просто, то управлюсь и за несколько часов.