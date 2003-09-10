Batu

Батухан Batu

 
20 летКазахстан/Актобе
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Моя ставка составляет 5 долларов за 200 слов статьи или контента блога. Весь мой контент уникален и написан лично мной.

Я предоставляю услуги письма . Я могу писать все виды контента, такие как статьи, электронные книги, веб-контент, сценарии и сценарии. Просто взгляните ниже, чтобы увидеть услуги, которые я могу предложить. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Спасибо.

То, что нужно запомнить:

  • ВЫ ДОЛЖНЫ УКАЗАТЬ ТЕМУ КАЖДОЙ СТАТЬИ

  • Я НЕ пишу обзоры.

  • Если у вас есть список рекомендаций по написанию, напишите мне, прежде чем заказывать.

  • Если вам нужно написать более 5000 слов, сначала напишите мне. 

  • Если вам нужно несколько статей, просто введите общее количество слов в поле оформления заказа.

  • Отсутствие досрочных частичных поставок. Я доставлю полный заказ в течение указанного срока концерта.

  • у меня ничего не крутится.

  • Контент будет доставлен только в формате Microsoft Word или RTF. 

  • Сначала напишите мне, если вам нужен технический контент.

Этот концерт можно использовать для контента веб-сайтов, блогов, переписывания или веб-сайтов для отправки статей. Весь контент, который я пишу, пройдет любой тест на плагиат.

Попробуйте в короткой фразе рассказать, о чем вы хотите, чтобы была ваша статья. Вот несколько примеров того, что я имею в виду: «Идеи домашнего интернет-маркетинга», «Популярные пляжи в Майами, Флорида», «Как получить хорошие оценки в средней школе». Это сформулированные темы, которые ясно сказали бы мне, о чем вы хотите, чтобы я написал. 