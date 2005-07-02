Web full-stack middle розробник

"Full-stack middle розробник". ⭕️

Повна розробка сайту під ключ. ⭕️

Створення великих і невеликих проектів на мові програмування PHP ✅

Досвід роботи понад 5 років.

Ваш сайт буде створений на великому багато функціональному

open source Фреймворку Laravel. ✅

Використання бібліотек JavaScript - Написання фронтенда на Jquery. ✅

Так само використання сторонніх бібліотек стилів таких як Sass \ Scss. ✅

Робота проходить в точності за створеним вами,

або ж попередньо мною. ❗️

Технічним завданням, повне

дотримання правил функціоналу. ❗️

Оплата проекту можлива на Український банк ПриватБанк, а так само на віртуальний рахунок PayPal. 🔶

Оплата послуг відбувається авансом у розмірі 50%, після першого робочого дня. 🔶

Виконання роботи починається одразу після підтвердження прайсу, а так само затвердження технічного завдання і макета Figma \ Інші... 🔴

Після закінчення проекту, програміст показує повну працездатність вашого Веб-сайту, після чого запитує оплату, 🔴

Після проведення оплати, програміст налаштовує ваш сайт на купленому вами хостингу. 🔴

Хостинг може бути обраний вами, або узгоджений з виконавцем. ❓

Налаштування хостингу входить у прайс і не потребує додаткових оплат. ❓

При зміні технічного завдання, або зовнішнього вигляду сайту, узгоджується ціна за додаткову роботу. 🔴

Повторюю - виконавець запитує затвердження даних ресурсів і починає виконання роботи, в процесі змін системи вносяться додаткові оплати. 🔴

Після виконання роботи і повної працездатності вебсайту на сервері, програміст віддасть вам всі вихідні коди, для можливих змін у майбутньому іншим виконавцем, ❓

Так само є варіант технічного обслуговування - ціна узгоджується. ❓