"Full-stack middle розробник". ⭕️
Повна розробка сайту під ключ. ⭕️
Створення великих і невеликих проектів на мові програмування PHP ✅
Досвід роботи понад 5 років.
Ваш сайт буде створений на великому багато функціональному
open source Фреймворку Laravel. ✅
Використання бібліотек JavaScript - Написання фронтенда на Jquery. ✅
Так само використання сторонніх бібліотек стилів таких як Sass \ Scss. ✅
Робота проходить в точності за створеним вами,
або ж попередньо мною. ❗️
Технічним завданням, повне
дотримання правил функціоналу. ❗️
Оплата проекту можлива на Український банк ПриватБанк, а так само на віртуальний рахунок PayPal. 🔶
Оплата послуг відбувається авансом у розмірі 50%, після першого робочого дня. 🔶
Виконання роботи починається одразу після підтвердження прайсу, а так само затвердження технічного завдання і макета Figma \ Інші... 🔴
Після закінчення проекту, програміст показує повну працездатність вашого Веб-сайту, після чого запитує оплату, 🔴
Після проведення оплати, програміст налаштовує ваш сайт на купленому вами хостингу. 🔴
Хостинг може бути обраний вами, або узгоджений з виконавцем. ❓
Налаштування хостингу входить у прайс і не потребує додаткових оплат. ❓
При зміні технічного завдання, або зовнішнього вигляду сайту, узгоджується ціна за додаткову роботу. 🔴
Повторюю - виконавець запитує затвердження даних ресурсів і починає виконання роботи, в процесі змін системи вносяться додаткові оплати. 🔴
Після виконання роботи і повної працездатності вебсайту на сервері, програміст віддасть вам всі вихідні коди, для можливих змін у майбутньому іншим виконавцем, ❓
Так само є варіант технічного обслуговування - ціна узгоджується. ❓
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