Веб-разработчик

Занимаюсь разработкой сайтов в основном на Wordpress либо чистом html/css(scss)/js , но хорошо разбираюсь в React,joomla,Opencart. Занимаюсь созданием сайтов уже на протяжение 3-х лет.

Если вам нужен оптимизированный сайт многостраничник, лендинг, визитка с красивым современным дизайном, тогда вы обратились по адресу. Вкладываю максимум себя в каждый проект, делаю все быстро и качественно.