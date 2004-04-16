Веб-разработчик
Занимаюсь разработкой сайтов в основном на Wordpress либо чистом html/css(scss)/js , но хорошо разбираюсь в React,joomla,Opencart. Занимаюсь созданием сайтов уже на протяжение 3-х лет.
Если вам нужен оптимизированный сайт многостраничник, лендинг, визитка с красивым современным дизайном, тогда вы обратились по адресу. Вкладываю максимум себя в каждый проект, делаю все быстро и качественно.
Портфолио
- Landing8 просмотров
- Landing7 просмотров
- Landing10 просмотров
- Landing9 просмотров
- Online store8 просмотров
- Online store5 просмотров
- Landing8 просмотров