Меня зовут Настя и я опытный веб-дизайнер с самым широким набором навыков. С 2017
года я успешно завершила уже более 20 проектов разного масштаба и сложности, и
сейчас готова сделать ваш сайт современным и красивым!
Я всегда ориентируюсь на взаимовыгодное сотрудничество, потому работаю по
предоплате в 50% от стоимости. Если Вам не понравятся предложенные мной
варианты дизайна, то я верну аванс – при условии, что вы не меняли ТЗ уже после
его отправки мне.
Как делать не надо: вы заказывали одностраничный лендинг и я все сделала под ваше
ТЗ, а потом вы неожиданно захотели многостраничный сайт. Тогда предоплату я не
возвращаю т.к. с моей стороны обязательства были выполнены. Новая задача -
новый аванс. Давайте уважительно относиться друг к другу и к затраченным на мою
работу усилиям!
Все правки я вношу бесплатно, а доработки – по договоренности. Правки – это
перекрасить, передвинуть, поменять местами, изменить текст и т.д. Доработки – это новые элементы, которых не было в ТЗ.
Сроки разработки макета:
Работаю максимально быстро и эффективно. Сроки изготовления макетов в каждом случае
оговариваются индивидуально, потому что более сложные задачи требуют больше
времени. Время, потраченное клиентом на согласование макетов, в сроки
разработки не входит. Приступаю к работе сразу после получения всей необходимой
информации от клиента и предоплаты в размере 50% от стоимости дизайна.
Чтобы наше сотрудничество было максимально эффективным с первых минут, прошу
следовать простой пошаговой инструкции:
- Заполните бриф и оставьте мне свои контактные данные, чтобы я вам потом написала (обычно отвечаю вечером);
- Оговариваем сроки и цену;
- Я отправляю Вам свои реквизиты и получаю предоплату;
- Этап разработки и внесения правок;
- Вы получаете качественный дизайн, отправляете мне гонорар и пишете отзыв! ;-)