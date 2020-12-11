Добрый день, уважаемый заказчик!

Меня зовут Настя и я опытный веб-дизайнер с самым широким набором навыков. С 2017

года я успешно завершила уже более 20 проектов разного масштаба и сложности, и

сейчас готова сделать ваш сайт современным и красивым!

Я всегда ориентируюсь на взаимовыгодное сотрудничество, потому работаю по

предоплате в 50% от стоимости. Если Вам не понравятся предложенные мной

варианты дизайна, то я верну аванс – при условии, что вы не меняли ТЗ уже после

его отправки мне.

Как делать не надо: вы заказывали одностраничный лендинг и я все сделала под ваше

ТЗ, а потом вы неожиданно захотели многостраничный сайт. Тогда предоплату я не

возвращаю т.к. с моей стороны обязательства были выполнены. Новая задача -

новый аванс. Давайте уважительно относиться друг к другу и к затраченным на мою

работу усилиям!

Все правки я вношу бесплатно, а доработки – по договоренности. Правки – это

перекрасить, передвинуть, поменять местами, изменить текст и т.д. Доработки – это новые элементы, которых не было в ТЗ.

Сроки разработки макета:

Работаю максимально быстро и эффективно. Сроки изготовления макетов в каждом случае

оговариваются индивидуально, потому что более сложные задачи требуют больше

времени. Время, потраченное клиентом на согласование макетов, в сроки

разработки не входит. Приступаю к работе сразу после получения всей необходимой

информации от клиента и предоплаты в размере 50% от стоимости дизайна.

Чтобы наше сотрудничество было максимально эффективным с первых минут, прошу

следовать простой пошаговой инструкции: