Здравствуйте!

Меня зовут Вадим.

Дружелюбен, общителен, всегда стараюсь понять требования и сделать работу в лучшем виде. Работаю с энтузиазмом, полностью погружаюсь в работу, стараюсь выполнять задания в кратчайшие сроки, делюсь своими мыслями и опытом по улучшению проекта.



Работаю в области 3D графики.

Основное мое рабочее направление в 3D - это визуализация

Так же разбираюсь в: дополненной реальности VFX, дизайн интерьеров, 3д анимации.



Основная рабочая программа и знаю на хорошем уровне: Blender 3d, Substance Painter, ZBrush, 3dCoat, sony vegas, Adobe Illustrator, premiere pro, photoshop, After Effects, Final Cut Pro.