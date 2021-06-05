Моя цель- предоставить качественную услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
Деньги: Качественно делаю дизайна что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Время: На основе 3 летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента логотипа. Минимум вопросов, максимум результата.
Нервы: Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в лого по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на Логотипа:
В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
Е-mail: [email protected]
Телеграм: +996507507009
Whatsapp: +996507507009
Всем спасибо!