Кто хочет работать — ищет средства, кто не хочет — причины. (С. Королев)

Моя цель- предоставить качественную услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги: Качественно делаю дизайна что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время: На основе 3 летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента логотипа. Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы: Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в лого по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на Логотипа:

В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Е-mail: [email protected]

Телеграм: +996507507009

Whatsapp: +996507507009

Всем спасибо!