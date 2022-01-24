Требуется разработать дизайн презентации, соответствующий фирменному стилю компании. Важно учесть элементы бренда и обеспечить визуальную привлекательность материалов.
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Закрыт
3 года назад
Требуется разработать дизайн презентации, соответствующий фирменному стилю компании. Важно учесть элементы бренда и обеспечить визуальную привлекательность материалов.
Требуется подготовка презентации сайта компании в фирменном стиле для иностранных пользователей. Основное внимание уделите содержанию и дизайну. Предоставлено техническое задание с текстами и изображениями. Готовы обсудить детали и требования.