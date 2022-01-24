Belokurg

Евгений Belokurg

 
46 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать дизайн презентации

    Требуется разработать дизайн презентации, соответствующий фирменному стилю компании. Важно учесть элементы бренда и обеспечить визуальную привлекательность материалов.

    Презентациинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подготовить презентацию в фирменном стиле компании

    Требуется подготовка презентации сайта компании в фирменном стиле для иностранных пользователей. Основное внимание уделите содержанию и дизайну. Предоставлено техническое задание с текстами и изображениями. Готовы обсудить детали и требования.

    Презентации16 заявок
    Закрыт
    3 года назад