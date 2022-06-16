Я веб-дизайнер.

Немного о себе:

Чуть больше года развиваюсь в сфере UI/UX Дизайна. Душа лежит к креативным и уникальным проектам. Серьезно отношусь к оговоренным срокам и внимательно прислушиваюсь к требованиям заказчика. В работе привык выкладываться на максимум. Часто обучаюсь самостоятельно, чтобы улучшить качество работ. Ценю каждого заказчика и его деньги, не безразличен к работе за которую взялся и всегда доведу проект до конца. Главное, это довольный клиент.

Услуги:

◼ Лэндинги

◼ Баннеры

Владею: Figma

Связь со мной:

Gmai: [email protected]

Telegram: BelyashovDesign

Хорошего дня.