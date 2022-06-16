Я веб-дизайнер.
Немного о себе:
Чуть больше года развиваюсь в сфере UI/UX Дизайна. Душа лежит к креативным и уникальным проектам. Серьезно отношусь к оговоренным срокам и внимательно прислушиваюсь к требованиям заказчика. В работе привык выкладываться на максимум. Часто обучаюсь самостоятельно, чтобы улучшить качество работ. Ценю каждого заказчика и его деньги, не безразличен к работе за которую взялся и всегда доведу проект до конца. Главное, это довольный клиент.
Услуги:
◼ Лэндинги
◼ Баннеры
Владею: Figma
Связь со мной:
Gmai: [email protected]
Telegram: BelyashovDesign
Хорошего дня.
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