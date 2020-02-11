Профессиональный актер, поэт, сценарист
Здравствуйте. Я профессиональный актер. Также пишу, стихи, сценарии. Имею большой опыт в озвучании фильмов, роликов. Озвучиваю в профессиональной студии
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Портфолио
- Актер озвучки414 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Прекрасный исполнитель, очень ответственный, рекомендуем!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Оплата в полном объеме и в срок. Задачи ставятся максимально понятно
Озвучивание
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга