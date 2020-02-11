Belyi88

Дмитрий Belyi88

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Профессиональный актер, поэт, сценарист

Здравствуйте. Я профессиональный актер. Также пишу, стихи, сценарии. Имею большой опыт в озвучании фильмов, роликов. Озвучиваю в профессиональной студии

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Отзывы заказчиков

sp_29
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Озвучить видеоролик
Прекрасный исполнитель, очень ответственный, рекомендуем!
Прекрасный заказчик. Оплата в полном объеме и в срок. Задачи ставятся максимально понятно
Ответный отзыв
Озвучивание
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга