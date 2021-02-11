BereznovRoman

Роман BereznovRomanBereznovRoman
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная html+css+js верстка, натяжка сайтов на CMS Wordpress.
Услуги:
• Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
• Интеграция в CMS.
• Разработка сайтов с нуля и под ключ.
• Уникальный, адаптивный дизайн.
• Landing Page / Визитки / Корпоративные сайты / Интернет магазины.
Технологии:
• HTML 5, CSS3
• JavaScript & jQuery
• PHP
• Bootstrap
• Responsive Layouts
• SASS/LESS
Контакты:
☎ +79111240203
Skype : bro-dev
Портфолио:
Действие аккаунта приостановлено!