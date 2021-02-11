BereznovRoman

Качественная html+css+js верстка, натяжка сайтов на CMS Wordpress.

Услуги:

• Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

• Интеграция в CMS.

• Разработка сайтов с нуля и под ключ.

• Уникальный, адаптивный дизайн.

• Landing Page / Визитки / Корпоративные сайты / Интернет магазины.

Технологии:

• HTML 5, CSS3

• JavaScript & jQuery

• PHP

• Bootstrap

• Responsive Layouts

• SASS/LESS

Контакты:

☎ +79111240203

✉ [email protected]

Skype : bro-dev

Портфолио: