BereznovRoman

Роман BereznovRoman

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная html+css+js верстка, натяжка сайтов на CMS Wordpress.

Услуги: 

• Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. 

• Интеграция в CMS. 

• Разработка сайтов с нуля и под ключ. 

• Уникальный, адаптивный дизайн. 

• Landing Page / Визитки / Корпоративные сайты / Интернет магазины. 

Технологии: 

• HTML 5, CSS3 

• JavaScript & jQuery 

• PHP 

• Bootstrap 

• Responsive Layouts 

• SASS/LESS 

Контакты: 

☎ +79111240203 

[email protected] 

Skype : bro-dev

Портфолио:

PHPJavascriptДизайн лендингаWordPressHTMLCSSBootstrapjQuerySASS