Создание сайтов на Python/Django
Мы занимаемся веб-разработкой, ипользуя фреймворк Django (Python), а так же сопуствующие веб-технологии как /HTML5/ CSS3/JavaScript/
Разрабытываем сайты c адаптацией по мобильные устройства при необходимости.
Разрабатываем REST API для сайтов.
Работаем с базами данных (такие как : PostgreSQL, MySQL, SQLite,).
Для кеширования используем разные методы включая Redis
Так же работаем с очередями и параллельным выполнением задач используя Celery (c RabbitMQ)
Предоставляем свой Linux вебхостинг и впс-хостинг для сайтов, а так же услуги по администрировании серсеров.
Больше информации и контакты смотрите на нашем сайте bergsoftplus.com
Портфолио
- ВАТ «Біоветфарм»441 просмотр
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
8 лет назад
Все очень профессионально! Работа выполнена безукоризненно и в максимально короткие сроки. Александр постоянно на связи, консультирует по любым вопросам, дает советы. Очень приятное общение в процессе работы гарантируется. Рекомендую, как профессионального и отзывчивого исполнителя!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все понимает, адекватно воспринимает обсуждение ограничений бюджета, с удовольствием шли все обсуждения и уточнения деталей проекта, все обрисовывал скринами детали реализации чтоб было быстро понятно что и к чему. Оплата поступила в полном объеме, так же был приятный денежный бонус за итоговый результат. В общем рекомендую.