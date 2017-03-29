Создание сайтов на Python/Django

Мы занимаемся веб-разработкой, ипользуя фреймворк Django (Python), а так же сопуствующие веб-технологии как /HTML5/ CSS3/JavaScript/

Разрабытываем сайты c адаптацией по мобильные устройства при необходимости.

Разрабатываем REST API для сайтов.

Работаем с базами данных (такие как : PostgreSQL, MySQL, SQLite,).

Для кеширования используем разные методы включая Redis

Так же работаем с очередями и параллельным выполнением задач используя Celery (c RabbitMQ)

Предоставляем свой Linux вебхостинг и впс-хостинг для сайтов, а так же услуги по администрировании серсеров.

Больше информации и контакты смотрите на нашем сайте bergsoftplus.com