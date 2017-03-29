BergSoft

Александр BergSoft

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание сайтов на Python/Django

Мы занимаемся веб-разработкой, ипользуя фреймворк Django (Python),  а так же сопуствующие веб-технологии как /HTML5/ CSS3/JavaScript/

Разрабытываем сайты c адаптацией по мобильные устройства при необходимости.

Разрабатываем REST API для сайтов.

Работаем с базами данных (такие как : PostgreSQL, MySQL, SQLite,). 

Для кеширования используем разные методы включая Redis

Так же работаем с очередями и параллельным выполнением задач используя Celery (c RabbitMQ)

Предоставляем свой Linux вебхостинг и впс-хостинг для сайтов, а так же услуги по администрировании серсеров.

Больше информации и контакты смотрите на нашем сайте bergsoftplus.com

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Отзывы заказчиков

kupigo
Олег 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Сайт агентства зарубежной недвижимости
Все очень профессионально! Работа выполнена безукоризненно и в максимально короткие сроки. Александр постоянно на связи, консультирует по любым вопросам, дает советы. Очень приятное общение в процессе работы гарантируется. Рекомендую, как профессионального и отзывчивого исполнителя!
Отличный заказчик. Все понимает, адекватно воспринимает обсуждение ограничений бюджета, с удовольствием шли все обсуждения и уточнения деталей проекта, все обрисовывал скринами детали реализации чтоб было быстро понятно что и к чему. Оплата поступила в полном объеме, так же был приятный денежный бонус за итоговый результат. В общем рекомендую.
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