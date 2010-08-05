BerkanaJasper

Юлия BerkanaJasper

 
40 летРоссия/Серов
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Пишу тексты, различной сложности , тематики, стиле, качественно и в срок.

Здравствуйте уважаемые работодатели и любопытные посетители!

Я давно увлекаюсь интернет журналистикой и Веб маркетингом. Мои статьи печатают в СМИ (газеты, журналы), более 10 лет. Первая моя статья была опубликована, когда мне было 13 лет. Сейчас мне 27 у меня два ребенка, много свободного времени. Ищу заказчиков на наполнение сайтов интересной, актуальной информацией, рекламные статьи, познавательные, психологические, развлекательные, коммуникативное общение с посетителями сайтов, комментарии и отзывы и многое другое.

Возьмусь за выполнение временных о постоянных заказов.

В данный момент ресурс на котором располагался мой сайт закрыт, разрабатываю новый, есть блог http://berkanajasper.blogspot.com/ но должна предупредить, это не работа, это развлечение, наполненность у него так себе.

Со мной можно связаться по адресу: [email protected]

С уважением Юлия Игоревна!

Отзывы заказчиков
veter_peremen2
Тамара 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
29 отзывов(-5)
$1
0 баллов
13 лет назад
Требуется группа рерайтеров
Не выходит на связь - сроки прошляпили.
Копирайтинг
1 отзыв(-1)
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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от $1
от 2 дней
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Стихи, Песни и Проза
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от $1
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