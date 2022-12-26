Відеомонтажер

Доброго дня, мене звуть Дмитро Берьозкін.

Навик в відеомонтажі для соц. мереж, а також у YouTube вже 3,5 року.

Склейка, нарізка, додавання футажів, додавання субтитрів, ефектів, музики у такт відео тощо. Це все про мене.

Маю постійну практику, тому що працюю на YouTube канал «Sale Plus», та працював на TikTok акаунт на котрому 912.2к підписників

Декілька прикладів робіт:

https://youtu.be/wX4He0AhmFs

https://youtu.be/H5IXYnjuk3Y

https://youtu.be/9cN1Yo2Z1Rs

Посилання на TikTok акаунт (912.2к):

https://www.tiktok.com/@selidor.beloff?_t=8XD6PQf21tm&_r=1

Мій TikTok:

https://www.tiktok.com/@dberoza?_t=8XpC6IOozG1&_r=1

Також створюю власні футажі, та монтую у якості до 4к включно.

Знаю 4 мови:

Англійська (B1)

Іспанська (базовий рівень)

Українська

російська