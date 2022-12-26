Відеомонтажер
Доброго дня, мене звуть Дмитро Берьозкін.
Навик в відеомонтажі для соц. мереж, а також у YouTube вже 3,5 року.
Склейка, нарізка, додавання футажів, додавання субтитрів, ефектів, музики у такт відео тощо. Це все про мене.
Маю постійну практику, тому що працюю на YouTube канал «Sale Plus», та працював на TikTok акаунт на котрому 912.2к підписників
Декілька прикладів робіт:
Посилання на TikTok акаунт (912.2к):
https://www.tiktok.com/@selidor.beloff?_t=8XD6PQf21tm&_r=1
Мій TikTok:
https://www.tiktok.com/@dberoza?_t=8XpC6IOozG1&_r=1
Також створюю власні футажі, та монтую у якості до 4к включно.
Знаю 4 мови:
Англійська (B1)
Іспанська (базовий рівень)
Українська
російська