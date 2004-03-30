Дизайнер логотипов, брендинг

Занимаюсь дизайном более 1 года.

На данный момент есть интернет магазин своей дизайнерской одежды, где вы можете посмотреть мои работы в этой области. https://vk.com/ragebeside

К каждой разработке логотипов отношусь очень серьезно!

Из важных личных качеств могу выделить:

1. Трудолюбие

2. Исполнительность

3. Пунктуальность

4. Педантичность к качеству

Работаю на результат, чтобы логотип был не только привлекательный, но и оригинальный, запоминающийся.

﻿