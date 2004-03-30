Дизайнер логотипов, брендинг
Занимаюсь дизайном более 1 года.
На данный момент есть интернет магазин своей дизайнерской одежды, где вы можете посмотреть мои работы в этой области. https://vk.com/ragebeside
К каждой разработке логотипов отношусь очень серьезно!
Из важных личных качеств могу выделить:
1. Трудолюбие
2. Исполнительность
3. Пунктуальность
4. Педантичность к качеству
Работаю на результат, чтобы логотип был не только привлекательный, но и оригинальный, запоминающийся.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип для аграрной фирмы52 просмотра
- Векторное изображение54 просмотра
- Логотип кофейни130 просмотров
- Логотип для киберспортивной команды55 просмотров
- Логотип для клуба урбанистов42 просмотра
- Логотип50 просмотров