Здравствуйте!
Буду рад воплотить вашу идею в жизнь, используя фото и видео!!! Просто опишите свое видение результата и предоставьте материалы, по готовности можете вносить правки. Взависимости от сложности задач время работы занимает от 2-5 дней.
??Свадьбы, дни рождения, путешествия, слайд-шоу из фотографий, музыкальные ролики, реклама, видео для социальных сетей, корпоративные ролики, тренинги и т.д.
Работа с фото??:
- Обрезка;
- Обработка;
- Ретушь;
- Цветокоррекция;
- Добавление эффектов;
- Фотоманипуляция;
Работа с видео??:
- Нарезка фрагментов;
- Монтаж;
- Добавление переходов;
- Эффекты;
- Тематические футажи;
- Цветокоррекция;
- Добавление музыки
- Звуковые эффекты;
- Вывод файла в любом формате.
Проморолик доступен по ссылке
Примеры работ с графикой по ссылке
- Обложка для трека9 просмотров
- Обработка фото и фотомонтаж13 просмотров
- Видеомонтаж20 просмотров