Видеомонтаж и Фотомонтаж (VideoMaker & PhotoMaker)

Здравствуйте!

Буду рад воплотить вашу идею в жизнь, используя фото и видео!!! Просто опишите свое видение результата и предоставьте материалы, по готовности можете вносить правки. Взависимости от сложности задач время работы занимает от 2-5 дней.

??Свадьбы, дни рождения, путешествия, слайд-шоу из фотографий, музыкальные ролики, реклама, видео для социальных сетей, корпоративные ролики, тренинги и т.д.

Работа с фото??:

- Обрезка;

- Обработка;

- Ретушь;

- Цветокоррекция;

- Добавление эффектов;

- Фотоманипуляция;

Работа с видео??:

- Нарезка фрагментов;

- Монтаж;

- Добавление переходов;

- Эффекты;

- Тематические футажи;

- Цветокоррекция;

- Добавление музыки

- Звуковые эффекты;

- Вывод файла в любом формате.

Проморолик доступен по ссылке

https://youtu.be/HpzbHwbzGYQ

Примеры работ с графикой по ссылке

https://cloud.mail.ru/public/EyuH/baknQNPFV