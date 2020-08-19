Все что связанно с текстом: от буквы до бесконечности
Доброго времени суток! Меня зовут Шамиль и я сценарист в юмористическом жанре.
Я автор скетчкомов, ситкомов и полнометражных фильмов.
В основное рабочее время занимаюсь разработкой и интеграцией рекламных кампаний для коммерческих и международных организаций. Менеджмент и администрирование.
В свободное время ремеслом сценариста и выступлениями в жанре Stand Up.
Организован. Обязателен.
Имею опыт в съемочном процессе.
Считаю, что лучше всего говорить простым языком о сложных вещах, чем сложным о простых.