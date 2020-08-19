Betle

Шамиль Betle

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Все что связанно с текстом: от буквы до бесконечности

Доброго времени суток! Меня зовут Шамиль и я сценарист в юмористическом жанре. 

Я автор скетчкомов, ситкомов и полнометражных фильмов.

В основное рабочее время занимаюсь разработкой и интеграцией рекламных кампаний для коммерческих и международных организаций. Менеджмент и администрирование.

В свободное время ремеслом сценариста и выступлениями в жанре Stand Up. 

Организован. Обязателен. 

Имею опыт в съемочном процессе

Считаю, что лучше всего говорить простым языком о сложных вещах, чем сложным о простых.