Все что связанно с текстом: от буквы до бесконечности

Доброго времени суток! Меня зовут Шамиль и я сценарист в юмористическом жанре.

Я автор скетчкомов, ситкомов и полнометражных фильмов.

В основное рабочее время занимаюсь разработкой и интеграцией рекламных кампаний для коммерческих и международных организаций. Менеджмент и администрирование.

В свободное время ремеслом сценариста и выступлениями в жанре Stand Up.

Организован. Обязателен.

Имею опыт в съемочном процессе.

Считаю, что лучше всего говорить простым языком о сложных вещах, чем сложным о простых.