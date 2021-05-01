Современный и удобный дизайн сайтов и мобильных приложений🔥
Доброго времени суток👋Меня зовут Антон и я веб-дизайнер и дизайнер мобильных интерфейсов. Делаю простые в использовании и визуально стильные сайты.
- Не боюсь сложных работ
- Выполняю в срок
- Отношусь ответственно
- Бесплатные правки🔥
- Всегда на связи🔥
Свяжитесь со мной:Почта: [email protected]
Telegram: @laataagmaataag
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Портфолио
- Переделал сайт ПФК ЦСКА51 просмотр
- Комнатные растения60 просмотров
- Интернет провайдер45 просмотров
- Открой для себя Норвегию37 просмотров
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#337
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#1360
Баннеры
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#1978