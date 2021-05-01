Biblbroks_08

Антон Biblbroks_08

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Современный и удобный дизайн сайтов и мобильных приложений🔥

﻿Доброго времени суток👋

Меня зовут Антон и я веб-дизайнер и дизайнер мобильных интерфейсов. Делаю простые в использовании и визуально стильные сайты.

  • ﻿Не боюсь сложных работ
  • Выполняю в срок
  • Отношусь ответственно
  • Бесплатные правки🔥
  • Всегда на связи🔥

﻿Свяжитесь со мной:

Почта: [email protected]

Telegram: @laataagmaataag

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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#337
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#1360
Баннеры
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#1978