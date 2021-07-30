Начинающий фрилансер. Люблю музыку и программирование

Всем привет. Меня зовут Богдан, 25 лет. Начинающий фрилансер. Люблю футбол, программирование и музыку. Буду рад помочь всем, кто обратится ко мне.

Хорошо умею: