Начинающий фрилансер. Люблю музыку и программирование
Всем привет. Меня зовут Богдан, 25 лет. Начинающий фрилансер. Люблю футбол, программирование и музыку. Буду рад помочь всем, кто обратится ко мне.
Хорошо умею:
- Писать музыку
- Набирать текст
- Переводить с английского
- Находить нужную информацию
- Редактировать фото, видео материал
Озвучивание
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#129
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#232
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1432
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#2031