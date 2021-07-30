Bigbo49

Богдан Андрющенко Bigbo49

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Начинающий фрилансер. Люблю музыку и программирование

Всем привет. Меня зовут Богдан, 25 лет. Начинающий фрилансер. Люблю футбол, программирование и музыку. Буду рад помочь всем, кто обратится ко мне.

Хорошо умею:

  • Писать музыку
  • Набирать текст
  • Переводить с английского
  • Находить нужную информацию
  • Редактировать фото, видео материал
Озвучивание
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#129
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#232
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1432
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#2031