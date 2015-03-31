Работаю с 3Д (моделирование , рендеринг ) , разрабатываю Иллюстрации

Я молодой художник. Получил по этой области два образования , одно из которых выше . Разрабатываю иллюстрации , афиши , также работаю в сфере 3Д дизайна (моделирование и рендеринг ), работаю в Blender, Maya, Photoshop . Выполняю свою работу вовремя и качественно получая от этого большое удовольствие.Больше информации о моих работах можно узнать из моего сайта .