Работаю с 3Д (моделирование , рендеринг ) , разрабатываю Иллюстрации
Я молодой художник. Получил по этой области два образования , одно из которых выше . Разрабатываю иллюстрации , афиши , также работаю в сфере 3Д дизайна (моделирование и рендеринг ), работаю в Blender, Maya, Photoshop . Выполняю свою работу вовремя и качественно получая от этого большое удовольствие.Больше информации о моих работах можно узнать из моего сайта .
Портфолио
- 3d head201 просмотр
- Design home189 просмотров
- Cubs184 просмотра
- World201 просмотр
- Glass179 просмотров
- Worlds135 просмотров
- Shadows137 просмотров
- Art project159 просмотров
- Abstraction129 просмотров
- Impovisation140 просмотров
- 3d Cubs146 просмотров