Привет!

Я UI/UX дизайнер и дизайнер-иллюстратор.

Последнее место работы и должность - руководитель департамента продакшена в международной компании Visotsky Inc.

Под моим руководством вместе с командой, включающей в себя ведущего дизайнера, иллюстраторов, аниматоров, сценариста, видеомонтажера и раскадровщика было подготовлено более 90 векторных 2D роликов для внутренних образовательных курсов.

Ежедневно совершенствую свои навыки дизайна в сфере 2D иллюстрации.



Хобби:

-Чтение художественной литературы и книг по дизайну

-Видеоигры

-Векторное иллюстрирование

-Ведение своего YouTube канала и социальных сетей - написание сценариев и съемка видео, видеомонтаж, написание статей, стриминг



Мои личные работы здесь: https://drive.google.com/drive/folders/1NuknbmMU6jwdiFk7X9FF5zUqe92R10fd?usp=sharing