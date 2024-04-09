BlackJack99

Анна BlackJack99

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайн на любой вкус и цвет!

Кто я?

Новичок который хочет показать себя в мире фриланса!

Что я делаю?

- Дизайн для брендов (сферы разные - начиная от медицины и пищевой промышленности, заканчивая сложной технической продукцией)
- Обложки книг
- Лэндинг страницы
- Обложки музыкальных альбомов
- Изготовление наклеек, листовок, баннеров, визиток, макетов сайтов и т.д

Почему стоит выбрать меня?

  1. Низкая цена

  2. Быстро выполнение работы