Дизайн на любой вкус и цвет!
Кто я?
Новичок который хочет показать себя в мире фриланса!
Что я делаю?
- Дизайн для брендов (сферы разные - начиная от медицины и пищевой промышленности, заканчивая сложной технической продукцией)
- Обложки книг
- Лэндинг страницы
- Обложки музыкальных альбомов
- Изготовление наклеек, листовок, баннеров, визиток, макетов сайтов и т.д
Почему стоит выбрать меня?
Низкая цена
Быстро выполнение работы
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Дизайн карточек для маркетплейсов12 просмотров
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