Дизайн на любой вкус и цвет!

Кто я?

Новичок который хочет показать себя в мире фриланса!

Что я делаю?

- Дизайн для брендов (сферы разные - начиная от медицины и пищевой промышленности, заканчивая сложной технической продукцией)

- Обложки книг

- Лэндинг страницы

- Обложки музыкальных альбомов

- Изготовление наклеек, листовок, баннеров, визиток, макетов сайтов и т.д

Почему стоит выбрать меня?