BlackMonk_1S

Е.А. Фурсиков BlackMonk_1SBlackMonk_1S
51 годУкраина/Кропивницкий
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Знание 1с бухгалтерии 7.7,
Знание типовых конфигураций от ABBYY Ukraine.
Опыт в программировании 14 лет. 1С - 6 лет.
Компоненты Бухгалтерский учет, Оперативный Учет.
Разработка оригинальных конфигураций с "нуля" .
Модификация стандартных конфигураций под нужды заказчика.
Любые Отчеты, обработки и т.д.
Знание бухгалтерского учета в Украине в т.ч. сельское хозяйство.
Написание проектной документации на разработку
и внедрение системы учёта.
Быстро обучаюсь. исполнительный, неконфликтный.
Ищу удаленную работу по программированию в 1с.
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Eмаил: [email protected]
ICQ - 82616881
тел. +38(095)510-29-38