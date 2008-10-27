BlackMonk_1S

Знание 1с бухгалтерии 7.7,

Знание типовых конфигураций от ABBYY Ukraine.

Опыт в программировании 14 лет. 1С - 6 лет.

Компоненты Бухгалтерский учет, Оперативный Учет.

Разработка оригинальных конфигураций с "нуля" .

Модификация стандартных конфигураций под нужды заказчика.

Любые Отчеты, обработки и т.д.

Знание бухгалтерского учета в Украине в т.ч. сельское хозяйство.

Написание проектной документации на разработку

и внедрение системы учёта.

Быстро обучаюсь. исполнительный, неконфликтный.

Ищу удаленную работу по программированию в 1с.

--------------------------------------------------

Eмаил: [email protected]

ICQ - 82616881

тел. +38(095)510-29-38