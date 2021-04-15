Blackystars

Сергей Blackystars

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Инженер-программист

  • Чит ( Кс:Го) для платформы faceit

    Нужен чит для Cs:Go под соревновательную платформу и античит Faceit , все равно аим или вх, или все вместе , главное чтобы работало с античитом FaceitAC ... можно ПО выстаиваемое в мышку или инжект ( ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Spoofer HWID для faceit

    Нужен спуфер , который будет менять серийные номера комплектующих ПК , получил бан по железу на Фэйсите ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад