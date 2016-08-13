BlancerIlya

Оказываю качественную работу по созданию

- сайтов под ключ; интернет-магазинов; веб-программирование; установке и настройке CMS.

Также имею некий опыт работы с интеграцией платежных систем

Имею личные проекты. Пример одного из них:

https://drive.google.com/file/d/1n4Ock9wh7aq2aEi6TxVd3HqnkW6Ko47j/view?usp=sharing

При необходимости могу предоставить и другие примеры работ

- дизайн / арт

В большинстве случаев, данная категория работ пригодна для сайтов: баннеры, дизайн-сайтов, инфографика

Также могу предоставить качественную работу и по созданию минималестических презентаций / инфороликов для вашего события

- разработка программ под Java

Одним из примеров работ, имеющих прикладное значение, может являться разработка алгоритма по обновлению баннера на сайте с данными заражения COVID-19 в регионе и стране. (также при необходимости могу предоставить исходники)