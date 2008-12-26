Blits94

Добр Бобр Blits94

 
38 летРоссия/Приволжск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
vik1982
Гость 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
0 баллов
15 лет назад
Требуется наверстать сайт
Человек абсолютно не умеет верстать. нужно было www.euro-visit.ru/imgs/nedv2.jpg сверстал www.euro-visit.ru/imgs/nedv1.jpg