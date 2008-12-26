Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Добр Бобр
Blits94
Blits94
38 лет
Россия
/
Приволжск
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
15 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Гость
vik1982
41 год
Россия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
0 баллов
15 лет назад
Требуется наверстать сайт
Человек абсолютно не умеет верстать. нужно было
www.euro-visit.ru/imgs/nedv2.jpg
сверстал
www.euro-visit.ru/imgs/nedv1.jpg
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар