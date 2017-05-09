Bobby2008

Татьяна Bobby2008

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественная поддержка контента. Внимательное и ответственное отношение к работе.

Опыт работы:

  • размещение на сайте информации о продуктах компании;
  • подбор и редактирование иллюстраций;
  • ежедневное обновление информации, отслеживание ее актуальности;
  • модерация форума;
  • верстка новых страниц сайта;
  • работа с различными CMS (Joomla, Modx, Bitrix, Wordpress и т.д.);
  • знание html, css;
  • опыт работы в различных графических редакторах (Photoshop, Illustrator)

Отзывы заказчиков

fishing-farm
Дмитрий 
42 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Подготовить раздел доставка и оплата для интернет магазина
Татьяна откликнулась на наше задание и такое ощущения, что поняла что мы хотим с полуслова. Работа была выполнена качественно и в срок, причем на выбор было предоставлено два варианта исполнения. Исполнителя однозначно рекомендуем.
Отличный заказчик, задача ясная, оплата в срок.
Ответный отзыв
evafox27
Евгения 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
9 баллов
8 лет назад
Оформление статей на Вордпресс
WordPress
Отличный оформитель! Все пожелания выполнены, качество выше ожидаемого. Рекомендую!
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, постоянно на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
$1/час
нет рейтинга