Качественная поддержка контента. Внимательное и ответственное отношение к работе.
Опыт работы:
- размещение на сайте информации о продуктах компании;
- подбор и редактирование иллюстраций;
- ежедневное обновление информации, отслеживание ее актуальности;
- модерация форума;
- верстка новых страниц сайта;
- работа с различными CMS (Joomla, Modx, Bitrix, Wordpress и т.д.);
- знание html, css;
- опыт работы в различных графических редакторах (Photoshop, Illustrator)
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
7 лет назад
Татьяна откликнулась на наше задание и такое ощущения, что поняла что мы хотим с полуслова. Работа была выполнена качественно и в срок, причем на выбор было предоставлено два варианта исполнения. Исполнителя однозначно рекомендуем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, задача ясная, оплата в срок.
$15
9 баллов
8 лет назад
WordPress
Отличный оформитель! Все пожелания выполнены, качество выше ожидаемого. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, постоянно на связи. Рекомендую.
Наполнение сайтов
2 отзыва
$1/час
нет рейтинга