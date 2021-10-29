Верстка по дизайн-макету. Адаптивная верстка по вашему макету
Качественная и адаптивная верстка по вашему макету.
Профессионально сверстаю landing page или страницу многостраничного сайта, с использованием
(Boobtstrap или без фреймворков)
HTML5 / CSS3 / bootstrap4/ JavaScript
преимущества моих работ:
Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- - адаптивность верстки под все виды устройств;
- - использование эффектов (hover, scroll и т. д. );
- - поддержка всех современных браузеров (yandex browser, google chrome, firefox);
- -чистый, понятный код;
- - выполнение работы максимально качественно и в кратчайшие сроки;
- - учет Ваших пожеланий;
- - исправление недочетов бесплатно;
- - соответствие верстки макету;
- Адаптивная верстка под все экраны
- Чистый и минимизированный код
- Работаю быстро
Чтобы не было недопониманий, лучше отправьте ссылку на ваш макет/скрин/архив и узнайте точную цену.
Нужно для заказа:
- Бесплатная поддержка, исправление ошибок и помощь после выполнения проекта.
- Чистый и продуманный код.
- Адаптация под любой дисплей и устройство - по умолчанию.
- Постоянно на связи, не пропадаю.
- Готов взяться за данный проект выполнить все вовремя и качественно!)