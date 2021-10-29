Верстка по дизайн-макету. Адаптивная верстка по вашему макету

Качественная и адаптивная верстка по вашему макету.

Профессионально сверстаю landing page или страницу многостраничного сайта, с использованием

(Boobtstrap или без фреймворков)

HTML5 / CSS3 / bootstrap4/ JavaScript

преимущества моих работ:

Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

- адаптивность верстки под все виды устройств;

- использование эффектов (hover, scroll и т. д. );

- поддержка всех современных браузеров (yandex browser, google chrome, firefox);

-чистый, понятный код;

- выполнение работы максимально качественно и в кратчайшие сроки;

- учет Ваших пожеланий;

- исправление недочетов бесплатно;

- соответствие верстки макету;

Адаптивная верстка под все экраны

Чистый и минимизированный код

Работаю быстро

Использую для верстки сборку

Чтобы не было недопониманий, лучше отправьте ссылку на ваш макет/скрин/архив и узнайте точную цену.

Нужно для заказа:

Бесплатная поддержка, исправление ошибок и помощь после выполнения проекта.

Чистый и продуманный код.

Адаптация под любой дисплей и устройство - по умолчанию.

Постоянно на связи, не пропадаю.

Готов взяться за данный проект выполнить все вовремя и качественно!)

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