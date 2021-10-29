Bobur777

Бобур Анваров Bobur777

 
23 годаУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка по дизайн-макету. Адаптивная верстка по вашему макету

Качественная и адаптивная верстка по вашему макету.

Профессионально сверстаю landing page или страницу многостраничного сайта, с использованием

(Boobtstrap или без фреймворков)

HTML5 / CSS3 / bootstrap4/ JavaScript

преимущества моих работ:

Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

  • - адаптивность верстки под все виды устройств;
  • - использование эффектов (hover, scroll и т. д. );
  • - поддержка всех современных браузеров (yandex browser, google chrome, firefox);
  • -чистый, понятный код;
  • - выполнение работы максимально качественно и в кратчайшие сроки;
  • - учет Ваших пожеланий;
  • - исправление недочетов бесплатно;
  • - соответствие верстки макету;
Мои преимущества:

  • Адаптивная верстка под все экраны
  • Чистый и минимизированный код
  • Работаю быстро
Использую для верстки сборку html5, css3, bootstrap4, javascript, angular, jquery.

Чтобы не было недопониманий, лучше отправьте ссылку на ваш макет/скрин/архив и узнайте точную цену.

Нужно для заказа:

  • Бесплатная поддержка, исправление ошибок и помощь после выполнения проекта.
  • Чистый и продуманный код.
  • Адаптация под любой дисплей и устройство - по умолчанию.
  • Постоянно на связи, не пропадаю.
  • Готов взяться за данный проект выполнить все вовремя и качественно!)
Файлы
JavascriptjQueryAngular