Bodich26

Богдан Bodich26

 
22 годаУкраина/Николаев
год на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Front End / Верстальщик / Html coder / Photoshop

Версткой сайтов: Лендинг, Много страничные сайты, Сайты Визитки и тд - КроссБраузерно, Адаптивно, Оптимизировано.
Опыт в разработках сайтов есть, но не коммерческий, примеры работ есть на GidHub github.com/bodich26
Могу вам помочь в решении вопросов по Сайтам, если вам нужна небольшая помощь, могу помочь БЕСПЛАТНО. 

Делаю Привью, шапки для YouTube, визитки и тд. Монтаж видео.
Большой опыт в Фотошопе, и в Создании видео. Есть свои небольшие каналы на YouTube по играм.

Верстка сайтаHTMLPhotoshop