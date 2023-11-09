Front End / Верстальщик / Html coder / Photoshop

Версткой сайтов: Лендинг, Много страничные сайты, Сайты Визитки и тд - КроссБраузерно, Адаптивно, Оптимизировано.

Опыт в разработках сайтов есть, но не коммерческий, примеры работ есть на GidHub github.com/bodich26

Могу вам помочь в решении вопросов по Сайтам, если вам нужна небольшая помощь, могу помочь БЕСПЛАТНО.



Делаю Привью, шапки для YouTube, визитки и тд. Монтаж видео.

Большой опыт в Фотошопе, и в Создании видео. Есть свои небольшие каналы на YouTube по играм.