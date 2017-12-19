Wordpress & Front-End Developer

Я Wordpress & Front-end разработчик. У меня 4 года комерческого опыта работы с клиентами. Я создавал различные работы от дизайна макетов(Photoshop, Illustrator) до разработки (HTML, CSS, PUG, LESS, SASS, Gulp, GIT, JS, jQuery, PHP, WordPress, WooCommerce, Bootstrap).

Мой CV: https://bogdan-sokolovskyi.github.io/

Несколько моих работ на Themeforest