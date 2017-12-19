Bogdan-SBV

Богдан Bogdan-SBV

 
36 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Wordpress & Front-End Developer

Я Wordpress & Front-end разработчик. У меня 4 года комерческого опыта работы с клиентами. Я создавал различные работы от дизайна макетов(Photoshop, Illustrator) до разработки (HTML, CSS, PUG, LESS, SASS, Gulp, GIT, JS, jQuery, PHP, WordPress, WooCommerce, Bootstrap).

Мой CV: https://bogdan-sokolovskyi.github.io/

Несколько моих работ на  Themeforest

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapWooCommercejQueryIllustratorSASSGulpPhotoshopGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
erniestudio
Андрей 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$18
10 баллов
6 лет назад
Необходимо сверстать копию простого лендинга. До завтра.
Богдан выполнил задачу, хоть и не удалось добиться работоспособности некоторых функционалов, за такой бюджет - отличная работа.
Спасибо. Приятно с Вами работать. Рекомендую как надежного заказчика.
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