Wordpress & Front-End Developer
Я Wordpress & Front-end разработчик. У меня 4 года комерческого опыта работы с клиентами. Я создавал различные работы от дизайна макетов(Photoshop, Illustrator) до разработки (HTML, CSS, PUG, LESS, SASS, Gulp, GIT, JS, jQuery, PHP, WordPress, WooCommerce, Bootstrap).
Мой CV: https://bogdan-sokolovskyi.github.io/
Несколько моих работ на Themeforest
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$18
10 баллов
6 лет назад
Богдан выполнил задачу, хоть и не удалось добиться работоспособности некоторых функционалов, за такой бюджет - отличная работа.
Ответный отзыв
Спасибо. Приятно с Вами работать. Рекомендую как надежного заказчика.