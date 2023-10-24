Творчість у кожному замовленні, професіоналізм у кожній деталі.

Привіт! Мене звуть Богдан і я фрілансер із досвідом роботи в програмах Microsoft Office, таких як Word, Excel та інші. Моя спеціалізація полягає в оформленні та дизайні документації.

Мої навички та досвід:

- Microsoft Office: Вільно володію пакетом програм Microsoft Office, зокрема Word, Excel, PowerPoint, маю великий досвід у створенні професійних документів, презентацій та таблиць.

- Дизайн та оформлення: Маю досвід у розробці та оформленні документації для іноземних фірм, де моя робота полягала в створенні візуально привабливих та ефективних документів.

- Графічний дизайн: Досконало володію Photoshop та Illustrator і можу створювати креативні та привабливі графічні елементи для різних проектів.

- Програми для макетування: Маю досвід у роботі з програмами Splan і Компас для створення дизайнів та макетів.

- 3D-моделювання: Закінчив навчання та отримав сертифікат по роботі в Onshape, здобувши практичний досвід у створенні та редагуванні 3D-моделей.

Чому слід обрати мене?

- Досвід: Маю досвід роботи в наведених вище програмах та можу швидко та ефективно виконувати завдання.

- Креативність: Мої навички в графічному дизайні дозволяють створювати візуально привабливі матеріали.

- Терміновість: Я завжди дотримуюсь термінів та готовий виконати ваше завдання в найкоротший термін.

Я завжди відкритий для нових проектів та співпраці. Готовий взяти на себе відповідальність за ваші завдання та надати вам якісні та професійні послуги.

Не соромтеся зв'язатися зі мною, щоб обговорити ваші потреби та ідеї. Разом ми зможемо створити щось не перевершене!

Моє портфоліо можна переглянути за посиланням: https://freelancehunt.com/freelancer/BogdanSH.html