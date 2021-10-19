Bogdan_Kosnyrev

Верстка

Верстка.

Работаю с понедельника по пятницу с 10:00 до 21: 00 (Москва).

Мои контакты:

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Стек работ:

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Сайт визитка﻿

(Figma, Photoshop)

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Навыки, знания, умения " ВЕРСТКА".