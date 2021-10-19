Bogdan_Kosnyrev

Богдан Коснырев Bogdan_Kosnyrev

 
29 летРоссия/Сыктывкар
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка

Верстка.

Работаю с понедельника по пятницу с 10:00 до 21: 00 (Москва).

Мои контакты:

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Стек работ:

  • landing page
  • Сайт визитка﻿
(Figma, Photoshop)

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Навыки, знания, умения "ВЕРСТКА".

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная верстка.
  • Резиновая, адаптивная верстка.
  • Git.
  • Gulp.
  • Flexbox.
  • Grid.
  • SCSS.

FigmajQuery