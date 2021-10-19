Bogdan_Kosnyrev

Богдан Коснырев Bogdan_KosnyrevBogdan_Kosnyrev
29 летРоссия/Сыктывкар
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка
Верстка.
Работаю с понедельника по пятницу с 10:00 до 21: 00 (Москва).
Мои контакты:
- VK - https://vk.com/id30479562,
- telegram - https://t.me/Bogdan_2_0,
- почта - [email protected].
Стек работ:
- landing page
- Сайт визитка
Навыки, знания, умения "ВЕРСТКА".
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность.
- Блочная верстка.
- Резиновая, адаптивная верстка.
- Git.
- Gulp.
- Flexbox.
- Grid.
- SCSS.
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