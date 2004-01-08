BohdanDesign

Надежный партнер для вашего проекта.

Я - опытный дизайнер с большим опытом в создании качественных графических решений. Я специализируюсь на создании эффективного брендинга, логотипов, веб-дизайна, дизайна полиграфической продукции и социальной медиа. Я всегда стремлюсь понять бизнес моего клиента и создавать решения, которые помогут им расти и развиваться. Я гарантирую качество моей работы и всегда стремлюсь превзойти ожидания моих клиентов. Приглашаю вас связаться со мной, чтобы рассмотреть ваши проекты и найти решения для вашего бизнеса.

Крупные заказчики: Компания аренды/продажи недвижимости; Медиа-компания (крупнейшая радиостанция)

Некоторые крупные проекты онлайн:

https://www.behance.net/bohdancherepenko