Boilzzz

Александр Boilzzz

 
26 летРоссия/Великий Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Верстальщик/Веб-дизайнер

В верстке сайтов я более 3 лет, успешно занимаюсь и само развиваюсь. Постоянно черпаю новую информацию и добавляю ее в свои проекты. 

Верстка сайта
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Seo_Dream
54 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Написать попандер скрипт (JavaScript)
Отличный программист, понимает с полуслова. Делает все быстро и качественно. Мне понравилось, буду еще обращаться.
Прекрасный заказчик! Будем работать дальше.
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