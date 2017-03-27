Верстальщик/Веб-дизайнер
В верстке сайтов я более 3 лет, успешно занимаюсь и само развиваюсь. Постоянно черпаю новую информацию и добавляю ее в свои проекты.
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Портфолио
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- Калькулятор137 просмотров
- ИнжСтрой Бетон155 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
7 лет назад
Отличный программист, понимает с полуслова. Делает все быстро и качественно. Мне понравилось, буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Будем работать дальше.