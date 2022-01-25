Адаптивная верстка сайтов из PSD, Figma. Верстка Landing Page, верстка под WordPress, натяжка. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. SEO оптимизированная верстка, Только чистый и понятный код. Никаких конструкторов.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Верстка и натяжка под WordPress

-Верстка landing Page

-Доработка, ускорение скорости загрузки сайта и пр.

Занимаюсь сайтами более 5 лет, это дело всей моей жизни и хобби. Поэтому заказчик может быть уверен в качестве выполненной работы.

Технологии

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), js, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ, WordPress, php

Образование:

- Высшее техническое (Московский технический университет связи и информатики).

Связь:

- готов приступить сегодня

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- всегда на связи

Есть опыт работы с иностранными заказчиками (Германия)

Гарантия на верстку и натяжку. В течение недели после передачи архива я бесплатно и поправлю недочеты, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.