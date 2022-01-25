Борис BorisMaslenovBorisMaslenov
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. SEO оптимизированная верстка, Только чистый и понятный код. Никаких конструкторов.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Верстка и натяжка под WordPress
-Верстка landing Page
-Доработка, ускорение скорости загрузки сайта и пр.
Занимаюсь сайтами более 5 лет, это дело всей моей жизни и хобби. Поэтому заказчик может быть уверен в качестве выполненной работы.
Технологии
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), js, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ, WordPress, php
Образование:
- Высшее техническое (Московский технический университет связи и информатики).
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @Maslenov
- vk: https://vk.com/id5782503
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- всегда на связи
Есть опыт работы с иностранными заказчиками (Германия)
Гарантия на верстку и натяжку. В течение недели после передачи архива я бесплатно и поправлю недочеты, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
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