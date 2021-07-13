Borisova161rus

Начинающий фрилансер

Здравствуйте! Хочу предложить свою кандидатуру в выполнении различных заданий. Есть более 3 лет опыта в Яндекс Толоке. Анализ и оценка контента,аудит и маркетинговые исследования,проверка качества работы интернет-магазина, службы доставки, написание отзывов о продуктах и услугах, выбор дизайна и названий новых продуктов и сервисов-основные задачи,которые выполняю. Так же сюда входит модерация фото, контента, оптимизация внутренних бизнес-процессов (поиск публикаций в соцсетях, разметка упоминаний сайта по тональности на позитивные и негативные).

Работала в колл-центре.Высокая скорость печати, грамотно выражаю свои мысли письменно и устно. Успешно написала "Тотальный диктант 2015", веду свой блог о музыке в вк.