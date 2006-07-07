Срочно!!! до обеда в пятницу 07.07.2006 на основе вложенного ТЗ разработать эскизы дизайнов из которых будет доходчиво видно, что именно вы хотите реализовать в дизайне. После согласования с заказчиком и выбора эскиза Вам будет выслано подробное ...