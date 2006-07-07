Boros

Габица Боросям Boros

 
46 летБеларусь/Минск
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Создание веб-сайтов и разработка программного обеспечения для Web. Выполнение любых проектов — от простых до самых сложных. Вы получаете гарантию качества и индивидуальный подход при решении ваших задач.

почта:

[email protected]

[email protected]

ICQ:

217491346

http://wwp.icq.com/scripts/contact.dll?msgto=217491346

  • Срочно! Дизайн сайта компании "ПИВНОЙ РЯД"

    $500

    Срочно!!! до обеда в пятницу 07.07.2006 на основе вложенного ТЗ разработать эскизы дизайнов из которых будет доходчиво видно, что именно вы хотите реализовать в дизайне. После согласования с заказчиком и выбора эскиза Вам будет выслано подробное ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайнер со знанием flash

    $2500

    На основе предложенного Вам ТЗ на эскиз сайта Вами выполняется несколько предварительных вариантов эскизов, которые показываются нашему заказчику. Заказчик выбирает понравившейся вариант и Вам предоставляется подробное ТЗ на дизайн сайта. Если не один из ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание эскизов

    Студии Ансико www.ansiko.com требуются профессиональные дизайнеры для удаленной работы. Дизайн выполняется на основе нашего ТЗ

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    17 лет назад