Срочно!!! до обеда в пятницу 07.07.2006 на основе вложенного ТЗ разработать эскизы дизайнов из которых будет доходчиво видно, что именно вы хотите реализовать в дизайне. После согласования с заказчиком и выбора эскиза Вам будет выслано подробное ...
Создание веб-сайтов и разработка программного обеспечения для Web. Выполнение любых проектов — от простых до самых сложных. Вы получаете гарантию качества и индивидуальный подход при решении ваших задач.
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- $500Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
На основе предложенного Вам ТЗ на эскиз сайта Вами выполняется несколько предварительных вариантов эскизов, которые показываются нашему заказчику. Заказчик выбирает понравившейся вариант и Вам предоставляется подробное ТЗ на дизайн сайта. Если не один из ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
Студии Ансико www.ansiko.com требуются профессиональные дизайнеры для удаленной работы. Дизайн выполняется на основе нашего ТЗДизайн сайтов33 заявкиЗакрыт17 лет назад