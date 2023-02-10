Boss1211

Аслхужа Boss1211

 
21 годУзбекистан/Ташкент
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка логотипов

Здравствуйте!

Работаю в сфере графического дизайна более трех лет, готов выполнить ваш проект быстро и качественно.

Ответственно подхожу к выполнению задач, находя индивидуальный подход к каждому заказчику.

С удовольствием поработаю над Вашим проектом.

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!