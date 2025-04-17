👋 Приветствую. Работая со мной , вы можете рассчитывать на экономию времени, ресурсов и средств.
Вот некоторые преимущества, которые вы получите, выбрав меня в качестве своего исполнителя:
Эффективная и быстрая верстка:
Благодаря моим навыкам и опыту в HTML, CSS, JavaScript и других технологиях, я способен выполнять верстку быстро и качественно. Это сэкономит ваше время и позволит вам быстрее запустить проект.
Оптимизация:
Я оптимизирую код и ресурсы, использую GULP и другие инструменты, чтобы обеспечить быструю загрузку страниц и улучшенную производительность.
Методология БЭМ:
Я придерживаюсь методологии БЭМ, которая способствует четкой и структурированной организации кода. Это упрощает совместную работу, расширение и поддержку проекта в будущем.
Анимации:
Мои навыки работы с библиотекой GSAP и другими инструментами позволяют мне создавать анимации, которые придают вашему веб-сайту динамичность и интерактивность.
Бесплатные правки: В случае, если после завершения проекта возникнут какие-либо замечания или коррекции, я готов провести бесплатные правки.
🔥 Не беру предоплату!
Связь:
Telegram : @VadimDante
email : [email protected]
Всегда на связи.
Технологии, Знания, Навыки:
HTML5, CSS3, Flexbox, Gulp, SCSS, JavaScript, jQuery, Responsive, БЭМ, Pixel perfect, GSAP.
Кроссбраузерность, Блочная фиксированная / резиновая верстка, Адаптивная верстка.
Чистый и понятный код.
Верстаю из PSD, Figma, Sketch, Zeplin ,Adobe XD 👍
Моя верстка легко интегрируется в любую CMS систему.
Портфолио
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