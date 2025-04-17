BotKarma

Вадим BotKarma

 
33 года
2 года на фриланс-бирже
Был
22 дня назад
Превращение идей в код 🔥 Предоставляю качественную и современную верстку для вашего проекта.

👋 Приветствую. Работая со мной , вы можете рассчитывать на экономию времени, ресурсов и средств.

Вот некоторые преимущества, которые вы получите, выбрав меня в качестве своего исполнителя:

  1. Эффективная и быстрая верстка:

    Благодаря моим навыкам и опыту в HTML, CSS, JavaScript и других технологиях, я способен выполнять верстку быстро и качественно. Это сэкономит ваше время и позволит вам быстрее запустить проект.

  2. Оптимизация:

    Я оптимизирую код и ресурсы, использую GULP и другие инструменты, чтобы обеспечить быструю загрузку страниц и улучшенную производительность.

  3. Методология БЭМ:

    Я придерживаюсь методологии БЭМ, которая способствует четкой и структурированной организации кода. Это упрощает совместную работу, расширение и поддержку проекта в будущем.

  4. Анимации:

    Мои навыки работы с библиотекой GSAP и другими инструментами позволяют мне создавать анимации, которые придают вашему веб-сайту динамичность и интерактивность.

Бесплатные правки: В случае, если после завершения проекта возникнут какие-либо замечания или коррекции, я готов провести бесплатные правки.

🔥 Не беру предоплату!

Связь:

Telegram : @VadimDante

email : [email protected]

Всегда на связи.

Технологии, Знания, Навыки:

  • HTML5, CSS3, Flexbox, Gulp, SCSS, JavaScript, jQuery, Responsive, БЭМ, Pixel perfect, GSAP.

  • Кроссбраузерность, Блочная фиксированная / резиновая верстка, Адаптивная верстка.

  • Чистый и понятный код.

Верстаю из PSD, Figma, Sketch, Zeplin ,Adobe XD 👍

Моя верстка легко интегрируется в любую CMS систему.

HTML-верстка
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$7/час
от $7от 1 дня
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