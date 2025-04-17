Превращение идей в код 🔥 Предоставляю качественную и современную верстку для вашего проекта.

👋 Приветствую. Работая со мной , вы можете рассчитывать на экономию времени, ресурсов и средств.

Вот некоторые преимущества, которые вы получите, выбрав меня в качестве своего исполнителя:

Эффективная и быстрая верстка: Благодаря моим навыкам и опыту в HTML, CSS, JavaScript и других технологиях, я способен выполнять верстку быстро и качественно. Это сэкономит ваше время и позволит вам быстрее запустить проект. Оптимизация: Я оптимизирую код и ресурсы, использую GULP и другие инструменты, чтобы обеспечить быструю загрузку страниц и улучшенную производительность. Методология БЭМ: Я придерживаюсь методологии БЭМ, которая способствует четкой и структурированной организации кода. Это упрощает совместную работу, расширение и поддержку проекта в будущем. Анимации: Мои навыки работы с библиотекой GSAP и другими инструментами позволяют мне создавать анимации, которые придают вашему веб-сайту динамичность и интерактивность.

Бесплатные правки: В случае, если после завершения проекта возникнут какие-либо замечания или коррекции, я готов провести бесплатные правки.

🔥 Не беру предоплату!

Связь:

Telegram : @VadimDante

email : [email protected]

Всегда на связи.

Технологии, Знания, Навыки:

HTML5, CSS3, Flexbox, Gulp, SCSS, JavaScript, jQuery, Responsive, БЭМ, Pixel perfect, GSAP.

Кроссбраузерность, Блочная фиксированная / резиновая верстка, Адаптивная верстка.

Чистый и понятный код.

Верстаю из PSD, Figma, Sketch, Zeplin ,Adobe XD 👍

Моя верстка легко интегрируется в любую CMS систему.