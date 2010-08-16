Botiki2

Дмитрий Botiki2

 
35 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Создание флеш сайтов,баннеров.

Создание флеш сайтов,баннеров.

Отзывы заказчиков
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Владимир 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга