BoyScout

Эдуард Болдин BoyScout

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная анимация.

Профессиональный аниматор (мультипликатор), стаж 25 лет. 

-1995-2000гг. Animation Magic Inc., США. Художник-аниматор.

-2000-2008гг. Octavian International Limited, Великобритания. Старший/ведущий/главный художник проекта.

2009-2012гг. "Адривер" ("Соловей"), РФ. Консультант производства медийной рекламы, начальник отдела.

с 2012 -профессиональный фрилансер.