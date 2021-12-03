Профессиональная анимация.
Профессиональный аниматор (мультипликатор), стаж 25 лет.
-1995-2000гг. Animation Magic Inc., США. Художник-аниматор.
-2000-2008гг. Octavian International Limited, Великобритания. Старший/ведущий/главный художник проекта.
2009-2012гг. "Адривер" ("Соловей"), РФ. Консультант производства медийной рекламы, начальник отдела.
с 2012 -профессиональный фрилансер.
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Портфолио
- Мульт-комиксы159 просмотров
- Панда (анимированные стикеры)141 просмотр
- Анимация (кликните по картинке)150 просмотров
- Фитнес (анимация), кликните по картинке.151 просмотр
- Атлетика (анимация), кликните по картинке.125 просмотров
- Сексуальные медсестры177 просмотров
- Дети138 просмотров
- Доктор (стикеры)132 просмотра
- Рыбаки100 просмотров