Braincrazy2

Елена Braincrazy2

 
28 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
;)

Привет!) 

К моей специализации относится создание баннеров, визиток, флаеров, допечатная подготовка, отработка фото и многое другое. Готова к сотрудничеству) 

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$10
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Отзывы заказчиков
tatyaanikina
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$12
10 баллов
4 года назад
Психофизиология профессиональной деятельности
Было очень приятно работать. Своевременный результат, правки по просьбе, лояльность в общении. Профессионал своего дела!)
С Татьяной легко сотрудничать - задачи интересны и ясны. Было приятно поработать)
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