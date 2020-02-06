;)
Привет!)
К моей специализации относится создание баннеров, визиток, флаеров, допечатная подготовка, отработка фото и многое другое. Готова к сотрудничеству)
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Логотип83 просмотра
- Реклама на одежде95 просмотров
- Визитка85 просмотров
- Баннер83 просмотра
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
4 года назад
Было очень приятно работать. Своевременный результат, правки по просьбе, лояльность в общении. Профессионал своего дела!)
Ответный отзыв
С Татьяной легко сотрудничать - задачи интересны и ясны. Было приятно поработать)