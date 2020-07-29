Екатерина Братцева BrattsevaKateBrattsevaKate
21 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Мои услуги: разработка дизайна в Фигме и фотошопе (никаких конструкторов) для:1. Лендингов2. Интернет-магазинов3. Корпоративные сайты4. Сайт-портфолио5. Сайт-визиткаТакже отдельно могу сделать дизайн рекламных баннеров для сайтов.
Работаю в программах Figma, Adobe Photoshop, Zeplin, Marvelapp
Преимущества работы со мной:
- Быстрое выполнение заказа
- Оперативный ответ
- Наличие опыта работы
- Предоплата 50%
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Редизайн интернет-магазина49 просмотров
- Дизайн интернет-магазина AB Smoke44 просмотра
- Баннер для бургерной59 просмотров
- Баннер для магазина кроссовок65 просмотров